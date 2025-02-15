Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 приближаются к 2 миллионам копий — Embracer Group в восторге...

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 приближаются к 2 миллионам копий — Embracer Group в восторгеразработчики из Warhorse Studios будут поддерживать Kingdom Come: Deliverance 2 выпуском обновлений и дополнительного контента как минимум в течение года с момента релиза.
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