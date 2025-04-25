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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Махачкалы» Пальцев: «Не раз показывали, что можем побеждать любую команду. Сделаем все, чтобы успешно сыграть и с «Краснодаром», и с «Зенитом»

Махачкалинское «Динамо» примет «быков» сегодня в 26-м туре Мир РПЛ. «Мы сделаем все, чтобы выиграть оставшиеся матчи чемпионата независимо от того, кто против нас играет.

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