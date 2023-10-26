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В США назвали два города, которые Зеленский передаст России

В США назвали два города, которые Зеленский передаст России

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Комментарии
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Лев Добрый
А разве президент Путин будет с ним разговаривать? Трибунал его будет потрошить, как рыбу доя русской УХИ!👀👍👈😜
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1 н.

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