В США назвали два города, которые Зеленский передаст России

Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский отдаст России Одессу и Харьков Владимиру Зеленскому придётся попрощаться с частью территорий, потому что иначе никаких переговоров с Россией у него не будет.
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