Криптовалюта AMP выросла на 210%

Криптовалюта AMP демонстрирует значительный рост в последнее время. Этот тренд обусловлен несколькими факторами, включая: Позитивные фундаментальные показатели: Технология, лежащая в основе AMP - оплата с помощью механизма залога, и ее практическое применение привлекают все больше инвесторов.
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