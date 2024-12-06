Криптовалюта AMP выросла на 210%

Криптовалюта AMP демонстрирует значительный рост в последнее время. Этот тренд обусловлен несколькими факторами, включая: Позитивные фундаментальные показатели: Технология, лежащая в основе AMP - оплата с помощью механизма залога, и ее практическое применение привлекают все больше инвесторов.