Депутат Кузнецов объяснил, почему мальчиков старше 8 лет нужно оставлять с отцами: «Иначе вымрем»

МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пояснил, что он предложил не «забирать» мальчиков старше 8 лет после развода, а «оставлять» их с отцами в том случае, если семья распалась.
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