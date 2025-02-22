Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

Влад Владимиров

Когда тупые хохлы против России свой кипишь затевали, подобный ответ на это могли бы там и сами, блин, предположить. Что им тут Америка поможет-обломились, твари...Доверились еврею, который их всех просто там решил, увы, похоронить...