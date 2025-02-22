В Киеве и пригороде ночью произошли взрывы на военных объектах, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве
Комментарии
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Влад Владимиров
Когда тупые хохлы против России свой кипишь затевали, подобный ответ на это могли бы там и сами, блин, предположить. Что им тут Америка поможет-обломились, твари...Доверились еврею, который их всех просто там решил, увы, похоронить...
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