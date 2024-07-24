24 июля в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Массовые проверки пройдут в карельской столице в среду. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 24 июля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
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