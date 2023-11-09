Бастующие актеры в США достигли предварительного соглашения с продюсерами

В США подошла к концу забастовка голливудских актеров. Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли предварительного соглашения, которое положит конец продолжающейся забастовке, передает Variety.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии