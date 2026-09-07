Шесть вулканов одновременно извергаются в Индонезии

У каждого из вулканов своя магматическая система, поэтому речь идет не о цепной реакции В настоящее время одновременно извергаются шесть вулканов, расположенных в различных частях страны, согласно данным МВД, минтранса и Агентства вулканологии Индонезии, пишет РИА Новости.