Шесть вулканов одновременно извергаются в Индонезии

У каждого из вулканов своя магматическая система, поэтому речь идет не о цепной реакции В настоящее время одновременно извергаются шесть вулканов, расположенных в различных частях страны, согласно данным МВД, минтранса и Агентства вулканологии Индонезии, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым