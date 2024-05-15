Коммерсантъ: Офлайн-ритейлеры жалуются на онлайн-площадки

Различные интернет-площадки для торговли оказались объектом критики со стороны конкурирующих с ними ритейлеров, которые выказывают недовольство из-за того, что маркетплейсы получают дополнительную выгоду из-за недостатка регуляций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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