Уголовное дело из-за недостроенной школы возбудили в Омске

ОМСК, 17 мая, ФедералПресс. Против представителей подрядчика, которые так и не построили общеобразовательную школу в микрорайоне Серебряный берег в Омске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
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