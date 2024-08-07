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Русская весна

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В Бразилии заявили о планах Украины втянуть Запад в конфликт с Россией

В Бразилии заявили о планах Украины втянуть Запад в конфликт с Россией

Призывы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать российские ракеты над Украиной приведут к масштабной войне, предупреждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

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