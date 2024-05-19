CNN: экс-юрист Трампа Джулиани получил повестку в суд в ходе празднования юбилея

Бывший юрист политика Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил во время празднования своего юбилея уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года.
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