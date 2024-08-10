День города Иванова начался с молебна, церемонии награждения и возложения цветов к мемориалу

День города Иванова начался с молебна, церемонии награждения и возложения цветов к мемориалуТрадиционно День города Иванова открывает торжественное мероприятие - церемония вручения главных муниципальных наград заслуженным жителям города Иванова, которые внесли значимый вклад в развитие областного центра.