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Иваново

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День города Иванова начался с молебна, церемонии награждения и возложения цветов к мемориалу

День города Иванова начался с молебна, церемонии награждения и возложения цветов к мемориалу

День города Иванова начался с молебна, церемонии награждения и возложения цветов к мемориалуТрадиционно День города Иванова открывает торжественное мероприятие - церемония вручения главных муниципальных наград заслуженным жителям города Иванова, которые внесли значимый вклад в развитие областного центра.

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