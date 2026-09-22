Пятый беспилотный «Львенок-Москва» начал тестовые поездки по столичным маршрутам

Столичный парк беспилотных трамваев пополнился пятым вагоном «Львенок-Москва». На Краснопресненской трамвайной сети он проходит испытания: маршрут № 10 преодолевает без водителя, а на остальных маршрутах под управлением водителя собирает данные и изучает местность.
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