Пятый беспилотный «Львенок-Москва» начал тестовые поездки по столичным маршрутам

Столичный парк беспилотных трамваев пополнился пятым вагоном «Львенок-Москва». На Краснопресненской трамвайной сети он проходит испытания: маршрут № 10 преодолевает без водителя, а на остальных маршрутах под управлением водителя собирает данные и изучает местность.