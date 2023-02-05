Володин призвал ООН расследовать преступления США против человечества

ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А принимавших решения политиков нужно наказать за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы и разрушенные государства, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А принимавших решения политиков нужно наказать за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы и разрушенные государства, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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