«Для демократов Трамп — это Гитлер» Бывший советник Трампа — о расколе США перед выборами и будущих отношениях с Россией

Уже менее чем через неделю, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы. Явный фаворит до сих пор не определен: какие-то опросы показывают незначительный перевес в пользу Камалы Харрис, другие отдают победу Дональду Трампу.
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