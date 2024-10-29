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«Для демократов Трамп — это Гитлер» Бывший советник Трампа — о расколе США перед выборами и будущих отношениях с Россией

«Для демократов Трамп — это Гитлер» Бывший советник Трампа — о расколе США перед выборами и будущих отношениях с Россией

Уже менее чем через неделю, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы. Явный фаворит до сих пор не определен: какие-то опросы показывают незначительный перевес в пользу Камалы Харрис, другие отдают победу Дональду Трампу.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так у демократов все больные: идиот на идиоте...
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