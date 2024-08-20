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ИА Регнум

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Есть решение этого вопроса который устроит коренное население России. Всех кто лоббирует интересы пришлых, занимается...Бессараб назвала ...
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Бессараб назвала поспешной идею о запрете мигрантам переезжать в РФ с семьями

Бессараб назвала поспешной идею о запрете мигрантам переезжать в РФ с семьями

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб выступила против инициативы о запрете мигрантам, переезжающим в Россию, брать с собой членов семьи.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Есть решение этого вопроса который устроит коренное население России. Всех кто лоббирует интересы пришлых, занимается их незаконной легализацией, продажей гражданства России и т.д. конфисковывать имущество с активами, выдворять их за пределы России с семьями и родственниками в памперсах на новые их родины в течении 72 часов.... Без права в дальнейшем посещать России пожизненно...
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17 час.

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