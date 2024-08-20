Бессараб назвала поспешной идею о запрете мигрантам переезжать в РФ с семьями

АНГЕЛ АНГЕЛ

Есть решение этого вопроса который устроит коренное население России. Всех кто лоббирует интересы пришлых, занимается их незаконной легализацией, продажей гражданства России и т.д. конфисковывать имущество с активами, выдворять их за пределы России с семьями и родственниками в памперсах на новые их родины в течении 72 часов.... Без права в дальнейшем посещать России пожизненно...