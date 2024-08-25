В США предупредили Маска, что он может стать следующим после Дурова

REUTERS/Gonzalo Fuentes Представитель партии республиканцев в США Вивек Рамасвами предупредил Илона Маска о том, что его могут начать преследовать следующим после ареста генерального менеджера Telegram Павла Дурова.
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