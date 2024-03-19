ИИ показал прокачанные версии Русалочки, Белоснежки, Гарри Поттера и Микки М...

ИИ показал прокачанные версии Русалочки, Белоснежки, Гарри Поттера и Микки Мауса. У персонажей появились крутые экзокостюмыПользователь с ником Redlilyrose с помощью нейросети DALL-E создал арты, на которых представлены футуристические версии популярных персонажей из фильмов и мультиков.
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