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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ показал прокачанные версии Русалочки, Белоснежки, Гарри Поттера и Микки М...

ИИ показал прокачанные версии Русалочки, Белоснежки, Гарри Поттера и Микки М...

ИИ показал прокачанные версии Русалочки, Белоснежки, Гарри Поттера и Микки Мауса. У персонажей появились крутые экзокостюмыПользователь с ником Redlilyrose с помощью нейросети DALL-E создал арты, на которых представлены футуристические версии популярных персонажей из фильмов и мультиков.

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