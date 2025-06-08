МИД России указал на готовность Европы страдать от антироссийских санкций

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/TASS Евросоюз будет и дальше вводить санкции против России, несмотря на собственные экономические потери, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский во время беседы с RT.
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