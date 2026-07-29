Дмитрий Медведев сделал важное заявление о мобилизации в России

В настоящее время проведение мобилизации в России не требуется. Такое заявление заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал во время заседания межведомственной комиссии Совбеза, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил, сообщает РИА Новости.