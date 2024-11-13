Русский компас Фото: Petrov Sergey/GlobalLookPress; скрин видео/ТГ-канал "Многонационал".
Тяжёлый работа — для русский женщин. Мигранты кулаками выбивают себе особые условия
Комментарии
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Арина Арина
Нам, россиянам,не устроиться на работу, или не дают работать, они всё делают, чтобы мы сами уволились, или подставляют.
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13 час.
АА
Арина Арина
Очень нужна работа, пенсионерка, но, кругом "специалисты", что ужас берёт
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13 час.
Сергей Алексеев
Нужно чтобы платили за разный товар по разному на приёмке, за крупный и тяжёлый больше, за мелкий и лёгкий больше тогда не смогут зарабатывать за смену по 20 тысяч... И драк за лёгкий товар не будет.
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34 мин.
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