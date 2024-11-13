Тяжёлый работа — для русский женщин. Мигранты кулаками выбивают себе особые условия

Нам, россиянам,не устроиться на работу, или не дают работать, они всё делают, чтобы мы сами уволились, или подставляют.

Сергей Алексеев

Нужно чтобы платили за разный товар по разному на приёмке, за крупный и тяжёлый больше, за мелкий и лёгкий больше тогда не смогут зарабатывать за смену по 20 тысяч... И драк за лёгкий товар не будет.