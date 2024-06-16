В Кировграде полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

На территории обслуживания МОтд МВД России «Кировградское» с 1 по 10 июня сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», направленное выявление и пресечение противоправных посягательств в отношении детей, установлению лиц, вовлекающих подростков в совершение антиобщественных действий, жестоко обращающихся с ними, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.