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В Кировграде полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В Кировграде полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

На территории обслуживания МОтд МВД России «Кировградское» с 1 по 10 июня сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», направленное выявление и пресечение противоправных посягательств в отношении детей, установлению лиц, вовлекающих подростков в совершение антиобщественных действий, жестоко обращающихся с ними, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

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