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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Швеция «наращивает» военное присутствие в Арктике для противодействия России

Швеция предприняла решительные действия, чтобы противостоять растущему присутствию России в арктическом регионе, увеличив сухопутные силы в северной части скандинавской страны и расширив военное сотрудничество с Финляндией и Норвегией.

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