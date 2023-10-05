Швеция «наращивает» военное присутствие в Арктике для противодействия России

Швеция предприняла решительные действия, чтобы противостоять растущему присутствию России в арктическом регионе, увеличив сухопутные силы в северной части скандинавской страны и расширив военное сотрудничество с Финляндией и Норвегией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии