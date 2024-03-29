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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Синоптики обещают до +20 градусов. Когда придет жара?

Синоптики обещают до +20 градусов. Когда придет жара?

31 марта в регион придет похолодание, которое сменится мощным потеплением Волна тепла, которая сейчас установилась в Алтайском крае и сохранится до 30 марта, сменится похолоданием: в период с 31 марта по 3 апреля ночью столбики термометров покажут от 0°С до слабо отрицательных значений, днем будет от +3 до +8°С.

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