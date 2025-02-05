В международном аэропорту Алматы состоялось праздничное мероприятие для сборной Казахстана

Алматы, 4 февраля /Синьхуа/ -- Генеральное консульство КНР в Алматы совместно с Управлением спорта города Алматы организовало мероприятие под названием "Теплая встреча праздника Весны: празднуем китайский Новый год вместе".
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