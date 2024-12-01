Актрису Джессику Альбу засняли в купальнике в Мексике

Голливудскую актрису Джессику Альбу засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили 43-летнюю Джессику Альбу 27 ноября, когда она отдыхала вместе с семьей в Пуэрто-Вальярте, в Мексике.
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