Трамп: сделка по урегулированию конфликта близка, нужна встреча РФ и Украины

Москва и Киев очень близки к сделке по урегулированию конфликта на Украине. Теперь представители России и Незалежной должны встретиться на очень высоком уровне для ее завершения, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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