Разработчики Fallout: London оказались ошеломлены анонсом обновления следующего п...

Разработчики Fallout: London оказались ошеломлены анонсом обновления следующего поколения для Fallout 4Руководитель проекта мода Fallout: London выразил мнение команды, что она “ошеломлена” объявлением Bethesda об обновлении следующего поколения Fallout 4.
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