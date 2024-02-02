В Удмуртии дорожными полицейскими задержан нетрезвый водитель, имеющий две судимости за аналогичные преступления

В дневное время в дежурную часть МО МВД России «Кезский» поступило сообщение о том, что в поселке Кез водитель автомобиля «ВАЗ-2121», предположительно, находясь в состоянии опьянения, совершил съезд с дороги.
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