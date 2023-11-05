Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • maiop maiop
    А вот некоторые ура-патриоты с нашей стороны, похоже, до сих пор ничего подозревать даже не начали, и всё так же треб...Вот и всплыл ключ...
  • Александр Хироников
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Под Авдеевкой Ланцет-1 с автонаведением добил Леопарда

Применение «Ланцета» с автонаведением под Авдеевкой примечательно по целому ряду причин. Во-первых, хорошо видно, что система автоматического захвата цели исправно работает и распознаёт цель на фоне земли.

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