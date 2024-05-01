Основатель криптобиржи Binance Чжао получил четыре месяца тюрьмы

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Американский суд признал основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао виновным в "нарушении американских законов в беспрецедентных масштабах" и приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, пишет The Wall Street Journal.
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