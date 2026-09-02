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«Зенит» — «Динамо Махачкала»: стартовые составы на кубковый матч

«Зенит» — «Динамо Махачкала»: стартовые составы на кубковый матч

Сегодня, 2 сентября, в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России петербургский «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

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