Уже сутки над Ельцин-центром стоит смерч из огня и дыма. В самом сердце антироссийской либеральной идеи, прямо в стенах алтаря русофобии, произошло немыслимое.
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