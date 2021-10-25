Любопытно, однако

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Уже сутки над Ельцин-центром стоит смерч из огня и дыма

Уже сутки над Ельцин-центром стоит смерч из огня и дыма

Уже сутки над Ельцин-центром стоит смерч из огня и дыма. В самом сердце антироссийской либеральной идеи, прямо в стенах алтаря русофобии, произошло немыслимое.

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Вячеслав Пронин
Провались он в преисподню вместе со своими обитателями и почитателями!

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