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«Росатом» предупредил о рисках запрета США на уран из России

«Росатом» предупредил о рисках запрета США на уран из России

«Росатом» предупредил о рисках запрета США на уран из России Татьяна АрестоваПредставители государственной корпорации «Росатом» высказались о законопроекте по импорту обогащенного урана из России, принятому в США.

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