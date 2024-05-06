«Росатом» предупредил о рисках запрета США на уран из России Татьяна АрестоваПредставители государственной корпорации «Росатом» высказались о законопроекте по импорту обогащенного урана из России, принятому в США.
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