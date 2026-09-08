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3 способа справиться с гневом без «выпускания пара»

3 способа справиться с гневом без «выпускания пара»

Гнев — это физиологическое состояние: учащенное сердцебиение, покраснение лица, повышенное давление. Идея «катарсиса» — разрядить эмоции через активность — восходит к Фрейду и прочно вошла в культуру.

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