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Календарь на 13 сентября: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

13 сентября отмечается ряд значимых событий и памятных дат как в России, так и в мире. В этот день в России чествуют танкистов, программистов и парикмахеров, а мировое сообщество вспоминает жертв нацистского режима и обращает внимание на проблему сепсиса, ежегодно уносящего миллионы жизней.

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