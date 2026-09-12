Календарь на 13 сентября: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

13 сентября отмечается ряд значимых событий и памятных дат как в России, так и в мире. В этот день в России чествуют танкистов, программистов и парикмахеров, а мировое сообщество вспоминает жертв нацистского режима и обращает внимание на проблему сепсиса, ежегодно уносящего миллионы жизней.
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