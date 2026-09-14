Агроном Тихонова: плодовые деревья лучше обрезать весной

Осень — время, когда сад готовится к зиме, и многие берутся за секатор. Однако обрезка осенью нужна далеко не всем деревьям, а поспешные действия могут лишить урожая в следующем сезоне.
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