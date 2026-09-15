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Русская весна

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США призвали банки разморозить замороженные средства Беларуси (ВИДЕО)

США призвали банки разморозить замороженные средства Беларуси (ВИДЕО)

США призвали банки разморозить замороженные средства Беларуси. Белый дом работает над разморозкой средств Беларуси в американском банке по просьбе Лукашенко, заявил спецпосланник Трампа на встрече в Минске.

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Владимир Акулов

США  прикидываются  добренькими...На  самом  деле  , США  -за  сохранение  санкций...Недавно  США  просили  Латвию  открыть  транзит  для  белорусских  калийных  удобрений ...Но  *килька*  Латвия  отказала  США  !?  Кто  поверит  ,  что  *килька*  может  ослушаться  США?..