США призвали банки разморозить замороженные средства Беларуси (ВИДЕО)

США призвали банки разморозить замороженные средства Беларуси. Белый дом работает над разморозкой средств Беларуси в американском банке по просьбе Лукашенко, заявил спецпосланник Трампа на встрече в Минске.
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США прикидываются добренькими...На самом деле , США -за сохранение санкций...Недавно США просили Латвию открыть транзит для белорусских калийных удобрений ...Но *килька* Латвия отказала США !? Кто поверит , что *килька* может ослушаться США?..