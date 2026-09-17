Царьград
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Царьград

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"Командир, простите": Это просто бойня. Лиман повторил судьбу Купянска – говорить нельзя

"Командир, простите": Это просто бойня. Лиман повторил судьбу Купянска – говорить нельзя

На северных участках фронта обстановка остаётся противоречивой: одни сообщения говорят о продвижении, другие – об утрате отдельных населённых пунктов.

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