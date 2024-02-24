Российский дипломат после заявлений Пашиняна об ОДКБ напомнил армянам уроки 1920 года

Иван Агеев

Охренеть от автора: "...Братский армянский народ"! На хрен нам такие "братья", которые при удобном случае пытаются под двери нагадить? Таких "братьев" по Средней Азии до хрена бегает, бывшие союзные республики. Хватит, прошли те времена, когда мы всяким гавном дорожили и ублажали ради "пролетарии всех стран соединяйтесь!" Ну, попытается "пашиняне" уйти на запад и что? Просто не будет такого недоразумения, как Армения, да и всё. На всякую "армению" есть Турция с Азербайджаном, нам всего лишь надо только не мешать им.