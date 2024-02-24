Вчера 31K прочитали Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российский дипломат после заявлений Пашиняна об ОДКБ напомнил армянам уроки 1920 года
Комментарии
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Иван Агеев
Охренеть от автора: "...Братский армянский народ"! На хрен нам такие "братья", которые при удобном случае пытаются под двери нагадить? Таких "братьев" по Средней Азии до хрена бегает, бывшие союзные республики. Хватит, прошли те времена, когда мы всяким гавном дорожили и ублажали ради "пролетарии всех стран соединяйтесь!" Ну, попытается "пашиняне" уйти на запад и что? Просто не будет такого недоразумения, как Армения, да и всё. На всякую "армению" есть Турция с Азербайджаном, нам всего лишь надо только не мешать им.
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17 час.
Александр Чумак
Пашиняна надо при любом случае с руководства Арменией снимать - переизбирать, а на его место армянина, с добрыми намерениями к России "назначать - ставить?!!!". Неужели среди двуличного армянского народа не найдется достойного с уважением к России человека найти и поставить у власти???!!.👍😇😱💞💯👌🤔🤫😎
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16 час.
авдей НА
Базу не убирать где в киргизии по моему была наша база и пиндосов и здесь так же а кормиться пускай французы их лягушатиной потчуют была империя сами суки развалили сейчас все мое но кормить и защищать Россия будет
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15 час.
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