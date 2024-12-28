Дорин Речан:  "Молдова может потребовать компенсации от "Газпрома"

Молдова готова справиться с любой ситуацией, вызванной решением Кремля о прекращении "Газпромом" поставок природного газа в нашу страну, и изучит возможность обращения в международный арбитраж, чтобы требовать компенсацию от российского газового холдинга.
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