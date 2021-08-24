Театр абсурда

7 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Самков Валерий
    Захотел бы выиграть - выиграл бы. Вопрос, зачем? Я думаю, что лучше продать 180 млрд куб м газа по $500 за 1000 ку...Северный поток-2 ...
  • Андрей Иваныч
    объе...горят коммуняблы всех по полной...хорошо ,что за них только дураки ,а их мало.Мама пенсионерка:...
  • игорь поляков
    Бездействие власти и попустительство приведет к возрождению ненависти и возрождению движения бритоголовых ,а вот когд..."Выжечь калёным ж...

На неспособность людей уравнять нацизм и коммунизм посетовали в Таллине

На неспособность людей уравнять нацизм и коммунизм посетовали в Таллине

Больные на голову в Эстонии жалуются на здоровых. Хотя можно и по-другому понять посыл Тунне Келама: если в Эстонии ставят памятники нацистам, то почему сносят советские? *Очередное публичное приравнивание коммунизма и нацизма устроили в Таллине националисты из партии «Отечество» 23 августа, на традиционном митинге в годовщину подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (также известен как «пакт Молотова-Риббентропа»), проводимом в столичном парке Хирве, сообщает ERR.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх