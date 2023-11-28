Финляндия наказывает собственных граждан, — Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Финляндии закрыть семь из восьми КПП на границе с РФ, напомнив властям соседней страны о серьёзных проблемах, с которыми сталкиваются сегодня европейские государства, вводящие антироссийские санкции.
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