Финляндия наказывает собственных граждан, — Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Финляндии закрыть семь из восьми КПП на границе с РФ, напомнив властям соседней страны о серьёзных проблемах, с которыми сталкиваются сегодня европейские государства, вводящие антироссийские санкции.