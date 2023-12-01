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Лавров предсказал Молдавии незавидную участь следующей жертвы гибридной войны

Лавров предсказал Молдавии незавидную участь следующей жертвы гибридной войны

Глава МИД России видит в поведении официальной Кишинёва все признаки потенциального конфликта.Во время встречи с главами МИД стран ОБСЕ в Македонии Сергей Лавров высказался о том, что Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России.

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