Лавров предсказал Молдавии незавидную участь следующей жертвы гибридной войны

Глава МИД России видит в поведении официальной Кишинёва все признаки потенциального конфликта.Во время встречи с главами МИД стран ОБСЕ в Македонии Сергей Лавров высказался о том, что Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России.
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