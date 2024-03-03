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"Уберите их": Похабное выступление Реввы шокировало россиян. Кто его притащил? Орбакайте на очереди. Коротко о важном

"Уберите их": Похабное выступление Реввы шокировало россиян. Кто его притащил? Орбакайте на очереди. Коротко о важном

2 дня назад 36K прочитали "Пирожков" в очередной раз появился в России с одной единственной целью - пополнить опустевшие карманы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всех евро-жидов вывести за штат и отправить на помойку сцены!👀😜👈👍
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16 час.
Виктор
Наше ТВ полный отстой, собирает всю эстрадную помойку обгадившую Россию и никому до этого нет дела. Мы этим показываем, что страну можно обгадить, а она в ответ тебя примет, причём не самых лучших людей. Это как с игрантами, которым дозволется безнаказанность.
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15 час.
Валентин Щербаков
Киселев любит приглашать на свои мероприятия безголосые отбросы, отщепенцев, всякий сброд, лишь бы платили.....
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4 час.

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