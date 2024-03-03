"Уберите их": Похабное выступление Реввы шокировало россиян. Кто его притащил? Орбакайте на очереди. Коротко о важном

Виктор

Наше ТВ полный отстой, собирает всю эстрадную помойку обгадившую Россию и никому до этого нет дела. Мы этим показываем, что страну можно обгадить, а она в ответ тебя примет, причём не самых лучших людей. Это как с игрантами, которым дозволется безнаказанность.