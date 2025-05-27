Удар "Искандера" по Сумам заставил Зеленского сделать решительный шаг

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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