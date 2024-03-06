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WSJ: Зеленский отправил военных в Судан в ответ на помощь с оружием

WSJ: Зеленский отправил военных в Судан в ответ на помощь с оружием

Президент Украины Владимир Зеленский направил украинских военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между вооруженными силами Судана, который возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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