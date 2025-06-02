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Сильные ливни накроют Приморье на этой неделе

Сильные ливни накроют Приморье на этой неделе

Начало лета в Приморском крае ожидается переменчивым с точки зрения погодных условий. Сильные дожди накроют регион к середине недели и прекратятся только к выходным, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет.

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