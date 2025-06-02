Сильные ливни накроют Приморье на этой неделе

Начало лета в Приморском крае ожидается переменчивым с точки зрения погодных условий. Сильные дожди накроют регион к середине недели и прекратятся только к выходным, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии